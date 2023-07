FC Bayern: Last Minute-Versuch bei Roque?

Eigentlich ist alles ausgehandelt. Vitor Roque soll neuer Spieler des FC Barcelona werden. Als Ablöse haben die Blaugrana mit CA Paranaense 35 Millionen Euro plus zehn Millionen an möglichen Boni ausgehandelt. Diese Einigung liegt aber schon einige Tage zurück. Seitdem stockte der Deal, was an den finanziellen Problemen der Katalanen liegen könnte.

Andere Vereine haben sich darum laut ‚Relevo‘ noch einmal Hoffnungen auf den 18-jährigen Brasilianer gemacht. Nachdem der FC Arsenal, der FC Liverpool und der FC Chelsea bereits angeklopft hatten, sollen zuletzt auch der FC Bayern und Tottenham Hotspur Interesse signalisiert haben. Trotz der Probleme mit Barça sind diese Versuche aber wohl ins Leere gelaufen.

Roque sieht seine Zukunft in Barcelona, mit dem spanischen Meister ist er sich bereits über einen Vertrag bis 2029 einig. Der Torjäger soll in Kürze unterschreiben und dann zunächst für ein halbes Jahr als Leihspieler zu Paranaense zurückkehren. Stand heute müsste schon sehr viel schiefgehen, dass sich die Tür für andere Klubs wie die Bayern noch einmal öffnet.