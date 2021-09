Flicks DFB-Elf schlägt auch Island | Zweimal Note 1

Das deutsche Team zeigte in Reykjavik eine extrem effektive erste Halbzeit. Serge Gnabry (5.) und Antonio Rüdiger (24.) nutzten die ersten beiden Chancen gegen zuweilen gefällig kombinierende Isländer, die zweimal in Manuel Neuer ihren Meister fanden (17., 43.).

Unter der Anzeige geht's weiter

In den zweiten Spielabschnitt spielte die DFB-Elf immer gefälliger und präziser in den gegnerischen Strafraum und kam zu besten Chancen. Timo Werner und Kai Havertz vergaben mehrere Hochkaräter, besser machte es Leroy Sané beim 3:0. Kurz vor Schluss traf Werner dann doch noch (88.). Unter dem Strich ein souveräner und hochverdienter Sieg, der ansehnliche Momente bot.

Torfolge

0:1 Gnabry (5.): Ein Chipball von Süle findet Kimmich am Strafraum. Der Sechser spielt auf dem linken Flügel Sané frei, dessen flache Hereingabe Gnabry über die Linie drückt. Nach VAR-Check zählt der Treffer.

0:2 Rüdiger (24.): Kimmich spielt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit Unterschnitt auf den zweiten Pfosten, wo sich Rüdiger abgesetzt hatte und präzise ins lange Eck köpft.

0:3 Sané (56.): Háldorsson lässt einen Steilpass unglücklich prallen. Über die zweite Welle dringt Goretzka in den Strafraum, behält die Übersicht und setzt Sané in Szene, der mit einem trockenen Schuss aus spitzem Winkel kurzen Prozess macht.

0:4 Werner (88.): Musiala setzt mit einer geistesgegenwärtigen Berührung per Hacke Havertz in Szene, der auf Werner ablegt. Dessen Schuss aus der Drehung geht von Háldorssons Hand an den Innenpfosten und trudelt dann ins Tor.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

46‘ Havertz (3,5) für Gnabry

46‘ Klostermann (2,5) für Hofmann

59‘ Musiala (2) für Sané

59‘ Gosens (3) für Süle

80‘ Wirtz für Goretzka