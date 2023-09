Barça verleiht Fati nach England

Der FC Barcelona will Ansu Fati mehr Spielpraxis verschaffen. Die Katalanen verleihen ihr Eigengewächs für eine Saison an Brighton & Hove Albion. Das 20-jährige Offensivtalent kommt ohne Kaufoption zum Premier League-Sechsten.

Beim spanischen Meister, der dem Vernehmen nach weiterhin rund 20 Prozent des Gehalts übernimmt, steht Fati noch bis 2027 unter Vertrag. Interesse an Fati sollen unter anderem auch Tottenham Hotspur und der FC Chelsea signalisiert haben.

Roberto De Zerbi, Cheftrainer von Brighton, sagt: „Das ist ein tolles Angebot für uns alle. Ich bin mir sicher, dass Ansu uns dabei helfen wird, ein neues Ziel zu erreichen. Und wir können ihm dabei helfen, wieder das Niveau zu erreichen, das er verdient.“

Der Technische Direktor David Weir fügt an: „Wir freuen uns, Ansu in den Klub zu holen. Er ist einer der am höchsten bewerteten jungen Spieler der Welt und verfügt trotz seines Alters über eine beeindruckende Erfahrung sowohl im Inland als auch im europäischen Wettbewerb.“

Ihrem Eigengewächs trauen sie bei Barça grundsätzlich Großes zu, die Aussicht auf Spielpraxis ist vorerst aber begrenzt. In der neuen Saison kam der neunfache spanische Nationalspieler in drei Spielen auf insgesamt nur 47 Einsatzminuten.