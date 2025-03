Nächster Millionendeal: Chelsea plündert Sporting

Die Kreditkarte des FC Chelsea glüht mal wieder. Nicht nur im Werben um Geovany Quenda von Sporting haben sich die Blues offenbar gegen zahlreiche Konkurrenten aus ganz Europa durchgesetzt. Erst gestern wurde bekannt, dass der 17-Jährige im Sommer nach London wechseln soll. Alleine wird Quenda die Reise aber wohl nicht antreten.

Denn laut ‚A Bola‘ hat Chelsea ebenso den Transfer von Dário Essugo festgezurrt. Der 20-jährige Portugiese wird dem Bericht zufolge nach der laufenden Spielzeit für eine feste Summe von 22 Millionen Euro von Lissabon auf die Insel wechseln. Boni wurden im Deal nicht vereinbart, so die portugiesische Sportzeitung.

Derzeit spielt Essugo noch auf Leihbasis für UD Las Palmas in La Liga. Dort hat der Sechser mit starken Leistungen Eigenwerbung betrieben und sich nicht nur bei Chelsea in den Fokus gespielt. Während Quenda dem Vernehmen nach noch für eine Saison per Leihe bei Sporting geparkt wird, soll Essugo ab Sommer fest für den Premier League-Kader der Blues eingeplant sein.