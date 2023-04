Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Die Münchner könnten in den Poker um Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong (22/Bayer Leverkusen) einsteigen. Laut Fabrizio Romano wurden erste Gespräche mit dem Berater des Niederländers geführt, die ‚Bild‘ hält dagegen und berichtet, dass der Tempodribbler aktuell nicht auf der Liste steht. Auch der FC Barcelona und Manchester United sind dran.

Borussia Dortmund

Verlängert Julian Brandt (26) seinen 2024 auslaufenden Vertrag? ‚Sky‘ zufolge ist man sich finanziell fast einig, es hakt noch an der Laufzeit. Die Tendenz gehe aber zur Verlängerung.

Lese-Tipp

Alonso äußert sich zu Frimpong-Gerüchten – wie heiß ist das Bayern-Interesse?

Union Berlin

Torwart Frederik Rönnow (30), zuletzt zweimal verletzt raus, könnte im Topspiel gegen den BVB (Samstag, 15:30 Uhr) sein Comeback geben. Trainer Urs Fischer kündigte gestern an: „Bei Fredi sieht es im Moment positiv aus. Es geht in die richtige Richtung.“

SC Freiburg

Die Breisgauer haben einen Erfolg zu vermelden: Der von Bayer Leverkusen umworbene Rechtsverteidiger Kiliann Sildillia (20) hat seinen bis 2024 datierten Vertrag vorzeitig verlängert.

RB Leipzig

Im September unterschrieb Marco Rose bei RB Leipzig – nun hoffen sie bei den Sachsen auf ein erneutes Autogramm. „Wir wollen mit Marco verlängern, das ist klar“, so Geschäftsführer Sport Max Eberl im ‚ZDF‘. Das aktuelle Arbeitsverhältnis endet im Sommer 2024.

Eintracht Frankfurt

Argentinische Medien vermelden den bevorstehenden Transfer von Torjäger Mateo Retegui (23) – womöglich etwas voreilig, denn in der ‚Gazzetta dello Sport‘ schwärmt der Italiener von der Serie A. Inter Mailand ist neben der Eintracht ebenfalls am Stürmer vom argentinischen Club Atlético Tigre dran.

Bayer Leverkusen

Die Werkself verkündet den ersten Sommer-Neuzugang. Rechtsverteidiger Arthur (20) kommt von América-MG aus Brasilien. Unterschrift bis 2028, Kostenpunkt sieben Millionen Euro.

Mainz 05

Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften beim DFB, kehrt als Direktor Entwicklung Fußball nach Mainz zurück. Bei den 05ern trainierte er 2010 bis 2014 im Jugendbereich.

VfL Wolfsburg

Der FC Villarreal, Arsenal, Chelsea und RB Leipzig sind laut ‚Sport Bild‘ an Rechtsverteidiger Ridle Baku (24) interessiert. Sein Vertrag ist bis 2025 datiert und beinhaltet keine Ausstiegsklausel.

Borussia Mönchengladbach

Gladbach-Urgestein Tony Jantschke bleibt an Bord. Der 32-jährige Verteidiger hat seinen auslaufenden Kontrakt bis 2024 verlängert. Nach seiner aktiven Karriere soll Jantschke zudem in noch undefinierter Rolle „seine langjährige Erfahrung einbringen“.

Werder Bremen

Mittelstürmer Niclas Füllkrug (30) will laut ‚Sky‘ eine neue Herausforderung angehen – Werder fordert für einen Verkauf 20 bis 25 Millionen Euro. Als möglicher Ersatz stehen ‚90min.de‘ zufolge Dawid Kownacki (26/Fortuna Düsseldorf) und Tim Kleindienst (27/1. FC Heidenheim) auf der Liste.

FC Augsburg

16-Millionen-Rekodeinkauf Ricardo Pepi (20) will den FCA im Sommer endgültig verlassen, berichtet Fabrizio Romano. Interesse am nach Groningen verliehenen Stürmer bekunden unter anderem die PSV Eindhoven und Feyenoord Rotterdam.

1. FC Köln

Die Domstädter sollen an BVB-Außenverteidiger Felix Passlack (24) dran sein – FC-Trainer Steffen Baumgart stempelt den ‚Sky‘-Bericht kurz darauf als „klare Lüge“ ab.

VfL Bochum

Konstantinos Stafylidis (29) kann sich vorstellen, über die Saison hinaus beim VfL zu bleiben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der Grieche offen für eine Vertragsverlängerung – zumindest dann, wenn Bochum die Klasse hält. Momentan steht der Tabellen-14. überm Strich.

TSG Hoffenheim

Nach Informationen von ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ ist die Trennung von Manager Alexander Rosen am Saisonende beschlossene Sache. Klubboss Dietmar Hopp will davon zum jetzigen Zeitpunkt nichts wissen: „Das entbehrt jeglicher Grundlage.“

Hertha BSC

Die Berliner halten trotz akuter Abstiegsnot an Trainer Sandro Schwarz fest. „Die Mannschaft hat in Freiburg (1:1, Anm. d. Red.) gezeigt, dass sie den Kampf um den Klassenerhalt mit aller Kraft angeht. Das ist das Verdienst von Sandro Schwarz“, sagt Kay Bernstein in der ‚Sport Bild‘. Samstag ist RB Leipzig zu Gast.

Schalke 04

Simon Terodde verlässt den Verein im Sommer. Den Vertrag lässt man am Saisonende auslaufen – laut Vereinsmeldung auf Wunsch des Spielers, laut ‚Bild‘ wollte S04 aus finanziellen und sportlichen Gründen ohnehin nicht verlängern.

VfB Stuttgart

Die Schwaben wollen im Abstiegskampf noch einmal einen neuen Impuls setzen. Sebastian Hoeneß übernimmt für Bruno Labbadia. Die Premiere im Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Nürnberg (1:0) ist geglückt. Sonntag geht es in der Liga zum Kellerrivalen aus Bochum.