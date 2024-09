Ablösefrei: Saint-Gilloise sichert sich Boufal

Union Saint-Gilloise hat einen neuen Angreifer verpflichtet. Wie der belgische Erstligist offiziell verkündet, unterschreibt Sofiane Boufal einen Vertrag bis 2026. Da das Arbeitspapier des 30-jährigen Marokkaners beim katarischen Klub Al-Rayyan SC am gestrigen Montag an Gültigkeit verloren hat, muss Saint-Gilloise keine Ablöse zahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Boufal war erst vor einem Jahr von Angers SC nach Katar gewechselt, kam aber auch verletzungsbedingt nur auf 16 Einsätze. In Brüssel darf der 46-fache Nationalspieler wieder in der Europa League auflaufen. Bei Saint-Gilloise tritt er die Nachfolge des zum VfL Wolfsburg gewechselten Mohamed Amoura (24) an.