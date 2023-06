Bericht: Union an Gosens dran

Robin Gosens befindet sich im Visier von Union Berlin. Das berichtet der italienische Journalist Alfredo Pedullà. Neben den Eisernen sollen auch der VfL Wolfsburg und der AFC Bournemouth eine Verpflichtung des 28-Jährigen prüfen.

Sollte der Linksfuß die Nerazzurri im Sommer verlassen, möchten die Mailänder dem Transferexperten zufolge Verstärkung vom AC Monza an Bord holen. Das Objekt der Begierde: Carlos Augusto (24), der ebenfalls hinten und vorne links auflaufen kann.

Gosens wird bereits seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. In der Vergangenheit buhlten beispielsweise Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der FC Schalke 04 um die Dienste des 14-fachen Nationalspielers.