Bitterer Schock für Bayer

Erst Meister, dann Vizemeister – und jetzt? Bayer Leverkusen biegt auf die Zielgeraden der Saison mit mehreren Rückschlägen ein. Die Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin (0:1) konnte man unterm Bayer-Kreuz noch getrost als Ausrutscher bezeichnen. Gegen den FSV Mainz (1:1) aber war der Ausgleich durch Jarell Quansah (23) kurz vor Schluss kein wirklicher Grund zur Freude.

Zuhause gegen die Rheinhessen war ein Sieg im Kampf um die Qualifikation für die Champions League fest eingeplant, die zwei verlorenen Punkte sind da nur schwer zu verdauen. Zumal das Team von Kasper Hjulmand in Arthur einen wichtigen Akteur für die kommenden Wochen, wohl sogar Monate verloren hat.

Stars vor dem Absprung?

Der Brasilianer wurde unter starken Schmerzen am linken Knie mit einer Trage abtransportiert. Applaus und Sprechchöre konnten den 22-jährigen Rechtsverteidiger nicht trösten, es droht eine mehrmonatige Pause und womöglich das Saisonaus.

Insgesamt war es also ein gebrauchter Tag für Hjulmand und Bayer. Zwar hat Leverkusen noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz, doch schon jetzt droht die Top Vier zu enteilen. Sollte die Königsklasse verpasst werden, sind Stars wie Alejandro Grimaldo (30), Edmond Tapsoba (27) oder Patrik Schick (30) wohl kaum zu halten.