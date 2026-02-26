Boniface hofft auf Werder-Comeback

Mit Werder Bremen hat Victor Boniface noch nicht abgeschlossen. Der 25-jährige Mittelstürmer bestreitet derzeit seine Reha nach einer Knie-Operation bei Bayer Leverkusen und soll voraussichtlich erst kommende Saison wieder einsatzfähig sein. Auf seinem YouTube-Kanal ‚Boniface TV‘ äußerte sich der nigerianische Nationalspieler aber zuversichtlich, vielleicht doch noch für Leihklub auflaufen zu können.

„Ich freue mich am meisten darauf, auf den Platz zurückzukehren und wieder Fußball zu spielen. Ich will wieder Spiele bestreiten und hoffentlich nach Bremen zurückgehen. Wenn ich schnell fit werde, kann ich hoffentlich noch für Werder Bremen spielen“, so der Torjäger. Zuletzt trainierte Boniface erstmals wieder mit Fußballschuhen auf dem Rasen. Ob er bis zum Saisonende tatsächlich nochmal im grün-weißen Jersey spielt, wird sich zeigen.