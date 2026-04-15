DFB oder USA: Das sagt Bayer-Talent Culbreath

Montrell Culbreath lässt durchblicken, dass er sich aktuell eher im Trikot der deutschen und nicht der US-amerikanischen Nationalmannschaft sieht. Das Talent von Bayer Leverkusen bestätigt im Interview mit der ‚Sport Bild‘, dass es aktuell keinen Kontakt zum US-Verband gibt: „Nein. Ich vermute, dass die Amerikaner auch sehen, dass ich zurzeit für Deutschlands U19 spiele.“ Culbreath, dem vor einigen Wochen der Durchbruch bei Bayer Leverkusen gelang, läuft seit 2022 für die Jugendteams des DFB auf.

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In der U16 stand er aber auch für die USA auf dem Platz – der Vater des 18-Jährigen ist US-Amerikaner, sein Sohn besitzt beide Staatsbürgerschaften. Darauf angesprochen, was passieren würde, wenn der US-Verband ihn spontan für die WM nominieren sollte, moderiert Culbreath das Thema schnell ab: „Dass ich jetzt noch dafür eingeladen werde, ist eigentlich nicht zu erwarten. Ich bin auf die U19-EM mit Deutschland fokussiert.“ Grundsätzlich will er sich aber noch nicht zu 100 Prozent festlegen: „Ich weiß nicht, was in Zukunft passiert.“