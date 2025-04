Schäfer: „Zehn Jahre nur für Union“

András Schäfer macht überhaupt keine Anstalten, Union Berlin zu verlassen. „Ich bin sehr stolz, dass ich hier bin, und jedes zweite Wochenende vor diesem Publikum spielen kann. Ich will auch die nächsten Schritte in meiner Karriere machen, aber wenn ich die nächsten zehn Jahre nur für Union spielen kann, ist das völlig okay“, versichert der Ungar gegenüber der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schäfer steht seit über drei Jahren an der Alten Försterei unter Vertrag, pendelte auch in dieser Saison immer wieder zwischen Startaufstellung, Auswechselbank und Tribüne. Mittlerweile hat sich der 26-Jährige aber festgespielt. „Es war nicht einfach. Am Anfang habe ich oft gespielt, dann weniger und am Anfang unter dem neuen Trainer gar nicht, dann wieder. Aber das ist typisch. Meine ganze Karriere verläuft nicht geradlinig, sondern mit vielen Auf und Abs. Aber ich bin ein großer Kämpfer“, so Schäfer.