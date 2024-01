Inter: Agoumé nach Spanien

Inter Mailand wird Lucien Agoumé (21) in Kürze wohl erneut verleihen. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge geht es für defensiven Mittelfeldspieler zum FC Sevilla. Zu klären seien nur noch Details. In Andalusien hoffte man zuletzt, eine Kaufoption zu erhalten.

In Mailand steht Agoumé noch bis 2025 unter Vertrag. Der französische U21-Nationalspieler schaffte es in der laufenden Saison nur zu einem Kurzeinsatz im Inter-Trikot. Seit seinem Wechsel zu den Nerazzurri im Sommer 2019 war Agoumé bereits an Spezia Calcio, Stade Brest und Troyes verliehen.