Chelsea ein „riesengroßer Zirkus“

Bei Paris St. Germain ist man stinksauer über den Di­let­tan­tis­mus des FC Chelsea. Was die Blues am Deadline Day in der Personalie Hakim Ziyech ablieferten, sei ein „riesengroßer Zirkus“ gewesen, wettert ein namentlich nicht genannter Vertreter von PSG gegenüber ‚The Athletic‘.

Zur Erläuterung: Laut ‚RMC‘ schickten die Blues die Unterlagen zur Registrierung des Transfers am Ende zu spät ab. Zuvor hatten die Londoner mehrfach das falsche Dokument an die Liga gesendet, weswegen es zu unerwarteten Verzögerungen kam. ‚RMC‘ zufolge werden die Pariser nun versuchen, beim französischen Ligaverband Einspruch einzulegen und sich dabei auf die Unzulänglichkeiten von Chelsea berufen.

