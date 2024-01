Fast fix: BVB schnappt sich Offensiv-Juwel

In Kürze wird Borussia Dortmund wohl den nächsten Neuzugang präsentieren. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, steht der Vizemeister unmittelbar vor der Verpflichtung des 16-jährigen Thierry Fidjeu-Tazemeta aus der Jugendakademie von St. Pölten. Der österreichische U17-Nationalspieler sei bereits in Dortmund angekommen, um seinen Transfer final über die Bühne zu bringen.

Fidjeu-Tazemeta kommt meist über die rechte offensive Außenbahn, der Linksfuß kann aber auch als zentrale Spitze eingesetzt werden. Hohe Geschwindigkeit und jede Menge Dynamik machen das Spiel des 1,92 Meter großen Youngsters aus. Beim BVB soll Fidjeu-Tazemeta einen Vertrag bis 2026 erhalten.

Die Borussia will den Neuzugang zunächst in der U17 einsetzen. Dort soll er sich akklimatisieren und für die U19 bereit machen. Mittel- bis langfristig traut man Fidjeu-Tazemeta dann aber auch den Sprung zu den Profis zu. Der Angreifer war bereits im Sommer ein Thema in Dortmund. Der damals gescheiterte Deal steht nun kurz vor dem Abschluss.