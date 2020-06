Erstes Angebot: Bayer „weit fortgeschritten“ bei Badiashile

Bayer Leverkusen wirbt mit Nachdruck um den 19-jährigen Benoît Badiashile von der AS Monaco. Wie der französische ‚Téléfoot‘-Journalist Julien Maynard berichtet, befindet sich Bayer in „fortgeschrittenen Gesprächen“ mit dem Innenverteidiger-Talent. Ein konkretes Angebot könne in Kürze folgen.

Dies deckt sich mit FT-Informationen aus dem Spielerumfeld. Badiashile ist zwar noch bis 2024 an Monaco gebunden, kann sich aber gut vorstellen, im Sommer den nächsten Schritt zu gehen. Dass die Monegassen international nicht vertreten sein werden, macht Leverkusen als Champions League-Anwärter doppelt interessant.

Völler muss ausmisten

Im Gegenzug würde eine Badiashile-Verpflichtung für Bayer bedeuten, dass Platz im Kader geschaffen werden müsste. Erster Kandidat für einen Abschied ist Aleksandar Dragovic (29). Auch die Zukunft von Jonathan Tah (24) könnte zur Disposition stehen. Der Nationalspieler musste zuletzt vermehrt auf der Bank Platz nehmen.

Badiashile seinerseits ist bei Monaco unangefochtener Stammspieler. Als Linksfuß würde er zudem einen wichtigen Aspekt mitbringen, der dem Bayer-Kader in der Innenverteidigung bislang noch fehlt. Alternative zu Badiashile ist im Übrigen weiterhin Malang Sarr (21) von OGC Nizza. Der Franzose ist ebenfalls Linksfuß und kann sich einen Wechsel nach Leverkusen gut vorstellen.