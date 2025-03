Kane & Tuchel schlagen Alarm

Harry Kane hat den Fußballfunktionären der FIFA und UEFA eine Warnung zukommen lassen und bekommt dabei Unterstützung von seinem Nationaltrainer Thomas Tuchel. Im Nachgang des WM-Qualifikationsspiels gegen Lettland (3:0) äußerte sich der Kapitän der englischen Nationalmannschaft kritisch gegenüber den Sommer-Spielplänen der kommenden Jahre. Der 31-Jährige, der in dieser Saison für Land und Klub insgesamt 66 Spiele absolvieren könnte, befürchtet eine Burnout-Gefahr aufgrund der immer weiter reduzierten Sommerpausen.

Durch das Nations League Final Four, weitere Länderspiele und die erstmals stattfindende Klub-Weltmeisterschaft könnte sich der Urlaub vieler Spieler in diesem Jahr auf ein Minimum reduzieren: „Aus Sicht der Vereine gibt es Argumente, mehr Geld zu generieren. Und es gibt auch das Wohlergehen der Spieler, bei dem man nur begrenzt etwas tun kann, ohne mehr Verletzungen und mehr Stress zu riskieren. Es ist eine wirklich schwierige Balance. Ich glaube nicht, dass den Spielern viel Gehör geschenkt wird, wenn ich ganz ehrlich bin.“ Durch die Europameisterschaft im vergangenen Jahr, die Klub-WM in diesem und die Weltmeisterschaft 2026 sieht sich Kane drei Sommern in Folge ohne Pause ausgesetzt. Beistand erhält er von Tuchel, der anregt, zumindest das Länderspielfenster im kommenden Juni zu verlegen.