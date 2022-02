Geht Gnabry den Alaba-Weg?

Rein statistisch spielt Serge Gnabry (26) eine richtig gute Saison. In bisher 31 Pflichtspieleinsätzen kommt der Flügelstürmer auf zwölf Tore und neun Vorlagen. Doch die Zahlen erzählen wie so oft nicht die ganze Geschichte. Wenn beim FC Bayern alle Offensiv-Spieler fit waren, fand sich der 26-Jährige in dieser Saison auch schon das ein oder andere Mal auf der Bank wieder.

Einem Bericht von ‚Sport1‘ zufolge könnte sich Real Madrid die Situation des deutschen Nationalspielers zunutze machen. Demnach haben die Königlichen Gnabrys Fährte aufgenommen und würden gerne nach dem Vorbild David Alaba (29) zuschlagen, wenn der Vertrag im Sommer 2023 ausläuft.

Gnabry unzufrieden?

Als weitere Gründe, warum der Offensivmann die Bayern verlassen könnte, nennt der Sportsender Gnabrys Unzufriedenheit mit der generellen Rolle als Schienenspieler, die Julian Nagelsmann ihm in seinem System zuteilt und seine bisher auf taube Ohren stoßende Forderung nach demselben Gehalt, das Leroy Sane und Kingsley Coman einstreichen.

Aktuell besteht wohl zumindest noch kein akuter Grund zur Sorge, die Stimmung zwischen den Parteien soll derzeit noch positiv sein. Mit einem anderen Klub spricht Gnabry aktuell nicht, heißt es. Dennoch sollten die Bayern die Verlängerung mit einem ihrer gefährlichsten Offensivspieler aber nicht auf die leichte Schulter nehmen.