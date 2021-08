Kane-Poker: Das 47-Millionen-Problem

117 Millionen Euro soll Manchester City bereits Anfang Juni für den Transfer von Harry Kane in Aussicht gestellt haben. Tottenham Hotspur verlangt aber offenbar deutlich mehr für seinen Superstar. Die ‚Times‘ berichtet von einer Forderung in Höhe von umgerechnet rund 187 Millionen Euro. Citys Schmerzgrenze soll bei 140 Millionen Euro liegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beide Parteien trennen also noch knapp 50 Millionen Euro. Eine Differenz, die eine baldige Einigung in weite Ferne rücken lässt. Das weiß auch Kane und da er fürchtet, dass der Deal am Ende scheitern könnte, will er nun nachhelfen.

Dafür greift der 28-Jährige zu fragwürdigen Mitteln. Am gestrigen Montag erschien Kane nicht wie geplant zum Training der Spurs. Der Torjäger sorgt mit dieser Aktion dafür, dass sich die Fronten verhärten.