Pro & Contra: Sollte der BVB Sancho zurückholen?

Pro

Potenzielle Verbesserung: Malen kam 2021 als Sancho-Nachfolger nach Dortmund. So immens wie der Einfluss des Engländers war der des Niederländers nie. Aktuell ist Malen nur Ersatzmann und unzufrieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kreativität: Während seiner Dortmunder Zeit sprühte Sancho geradezu vor Spielfreude und Torgefahr (114 Scorerpunkte in 137 Spielen). Die Kreativität des 23-Jährigen geht dem biederen BVB aktuell ab.

Lese-Tipp

Bericht über Tauschdeal: BVB plant Sancho-Rückkehr

Draht zu Terzic: Als Edin Terzic den BVB zum ersten Mal übernahm, befand sich Sancho gerade im Formloch. Der heutige BVB-Trainer brachte ihn wieder in die Spur und Sancho dankte es mit 26 Torbeteiligungen in 23 Spielen sowie dem Gewinn des DFB-Pokals.

Unter der Anzeige geht's weiter

Contra

Formkrise: Seit mehr als drei Monaten hat Sancho kein Spiel mehr bestritten. Ohnehin kam er bei Manchester United nie so richtig an. Hinter der Verfassung des Flügelspielers stehen viele Fragezeichen.

Gehalt: Sancho soll in Manchester rund 14 Millionen Euro pro Saison verdienen – das wäre rund doppelt so viel wie Malen in Dortmund einstreicht. Klar ist: Soll eine Rückkehr klappen, muss Sancho auf Geld verzichten. Topverdiener ist Niklas Süle mit zwölf Millionen pro Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Talente: Der BVB hat mit Jamie Bynoe-Gittens (19) und Julien Duranville (17) längst neue Flügel-Juwele gefunden. Auch wenn beide verletzungsanfällig sind, gehört ihnen eigentlich die Zukunft. Sancho könnte mit seinem Standing Einsatzzeiten wegnehmen und ihrer Entwicklung im Weg stehen.