Schmidt verrät Zukunftsplan

Roger Schmidt sieht sich vorerst nicht mehr als Trainer an der Seitenlinie. Im Interview mit dem ‚kicker‘ begründet der 58-Jährige: „Weil ich den Fußball, aber auch das andere Leben liebe.“ Sein neuer Job als Berater in Japan ermöglicht es dem Deutschen, „Zeit für die anderen Dinge im Leben und vor allem für die Familie zu haben.“

Bei Schmidt sollen in den vergangenen Monaten die Bundesliga-Spitzenklubs FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig angeklopft haben. Das ließ den Weltenbummler jedoch kalt. „Ich habe mich nicht auf Gespräche eingelassen, sondern eben einfach nicht zur Verfügung gestanden. Und das gilt auch weiterhin. Ich musste nicht jede Woche neu überlegen“, so Schmidt, der zuletzt zwischen 2022 und 2024 Benfica Lissabon coachte.