Bundesligisten wollen Paderborns Castañeda

Die Diskrepanz nach der vergangenen Saison hätte größer nicht sein können. Während der MSV Duisburg sich vorerst sang- und klanglos aus dem Profifußball verabschiedete, gelang Santiago Castañeda sogar der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Er wechselte von den Meiderichern zum SC Paderborn.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und wie Caspar Jander, der beim MSV meist neben Castañeda im Mittelfeldzentrum spielte und dann zum 1. FC Nürnberg wechselte, findet sich auch der US-Amerikaner eine Liga höher gut zurecht. So gut, dass sogar zahlreiche Bundesligisten auf den zweikampfstarken Sechser aufmerksam geworden sind.

Denn der ‚Sport Bild‘ zufolge scouten den 20-Jährigen derzeit in Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, dem SC Freiburg, dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Union Berlin gleich fünf Bundesligisten. Erst vor einer Woche hatte der US-Boy gegenüber der ‚Neuen Westfälischen‘ gesagt: „Ich will mir in Deutschland einen Namen machen.“ Dieser Plan scheint schneller als gedacht aufzugehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

An den SCP ist Castañeda vertraglich noch bis 2027 gebunden, unter Lukas Kwasniok bekam er bislang in allen Pflichtspielen von Beginn an das Vertrauen geschenkt. Auch dank des Youngsters steht das Team von der Pader momentan an der Spitze der zweiten Liga.