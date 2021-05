Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Bei den Bayern gab es in dieser Woche einige Abgänge zu vermelden. Co-Trainer Miroslav Klose wird den Verein im Sommer verlassen, um einen weiteren Karriereschritt zu machen. Dazu wird Klub-Ikone Hermann Gerland den Hut nehmen. Für die Leihspieler Tiago Dantas und Douglas Costa ist ebenfalls Schluss an der Säbener Straße.

Abschied vom FC Bayern: Hermann Gerland und Miroslav Klose sagen Servus.



🔗 https://t.co/ujk3HXhIYa — 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) May 18, 2021

RB Leipzig

In Leipzig machen weiterhin Gerüchte um einen möglichen Abschied von Kapitän Marcel Sabitzer (27) die Runde. Der Österreicher soll eine vertragliche Ausstiegsklausel von über 50 Millionen Euro haben. Unterdessen verlängerte Toptalent Dominik Szoboszlai um ein weiteres Jahr bis 2026.

Borussia Dortmund

Edin Terzic ist wohl der aktuell meistgenannte Name beim BVB. Der 38-Jährige ist auf dem Trainermarkt heiß begehrt, fühlt sich aber nicht bereit für ein Cheftrainerposten bei einem Bundesligakonkurrenten. Vieles spricht aktuell für eine Rückkehr ins zweite Glied in Dortmund.

VfL Wolfsburg

Offizielles aus Wolfsburg gibt es aus den vergangenen Tagen nicht zu vermelden. Doch die guten Leistungen der Wölfe haben den FC Chelsea aufmerksam gemacht. Abseits der Personalie Wout Weghorst (28) sollen die Blues auch Interesse an Maxence Lacroix (21) bekunden.

Eintracht Frankfurt

Wie in Wolfsburg prangt auch in Frankfurt vor allem hinter der Trainerposition ein Fragezeichen. Gerüchte um Raúl und Terzic kühlten in den vergangenen Tagen wieder ab. Auf dem Spielermarkt konnten sich die Adler das Top-Talent Fabio Blanco (17) vom FC Valencia sichern.

Bayer 04 Leverkusen

Gerardo Seoane wird der neue Trainer bei Bayer 04 Leverkusen. Der 42-Jährige kommt vom schweizerischen Serienmeister BSC Young Boys und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

🤝 Gerardo #Seoane wird neuer Cheftrainer von #Bayer04 - Hannes Wolf kehrt zum DFB zurück.



Alle Infos 👉https://t.co/feEekhrTSB pic.twitter.com/DWU0aDdMQ3 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 19, 2021

Union Berlin

Die Köpenicker haben diese Woche auf dem Transfermarkt einige Deals abgeschlossen. Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz (22) kommt für eine Rekordablöse vom polnischen Lech Posen, während Rechtsverteidiger Christopher Trimmel (34) seinen Vertrag verlängert hat. Im Mittelfeld haben sich die Unioner zudem ablösefrei mit Levin Öztunali verstärkt.

Borussia Mönchengladbach

Nachdem die Gladbacher zuletzt das Trainerkarussell ankurbelten, blieb es diese Woche ruhig. Eine Entscheidung steht bei Matthias Ginter (27) und Denis Zakaria (24) an, denn einer der beiden könnte nach Lage der Dinge verkauft werden.

VfB Stuttgart

Daniel Didavi (31) hat seinen Vertrag beim VfB um ein weiters Jahr verlängert. Den Verein verlassen wird hingegen Marcin Kaminski (29), dessen Arbeitspapier nicht verlängert wird.

SC Freiburg

Die Freiburger verkündeten mehrere Abgänge aus unterschiedlichen Gründen. Lino Tempelmann wird kommende Saison beim 1. FC Nürnberg auf Leihbasis Spielpraxis sammeln. Für Chang-hoon Kwon geht es zurück nach Südkorea. Dort muss er seinen Militärdienst ableisten.

TSG Hoffenheim

Im Kraichgau richtet man den Blick zu den Tottenham Hotspur und liebäugelt mit der Verpflichtung von Elliot Thorpe. Das 20-jährige Talent aus der U23-Mannschaft fiel den Scouts der Hoffenheimer bei Einsätzen mit der Jugendnationalmannschaft von Wales auf.

FC Augsburg

In der anstehenden Partie gegen den FC Bayern muss Markus Weinzierl neben dem Langzeitverletzten Felix Uduokhai auch auf Linksverteidiger Iago verzichten.

Markus #Weinzierl zum Personal: "Iago wird ausfallen, ansonsten sind alle fit, bis auf kleine Wehwechen. Ich denke, dass der komplette Kader bis auf Iago und Felix Uduokhai zur Verfügung stehen wird." ➡ https://t.co/m7uJKDSON2 #FCBFCA pic.twitter.com/ZxL7uM5nU7 — FC Augsburg (@FCAugsburg) May 21, 2021

1. FSV Mainz 05

Phillipp Mwene wird in Zukunft nicht mehr das Trikot von Mainz 05 tragen. Wie der Klub mitteilte, trennen sich die Wege des Österreichers und der 05er nach dem Saisonende.

Phillipp Mwene hat seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FSV Mainz 05 nicht verlängert und wird die #05ER verlassen. 🔴⚪️

Alle Infos: https://t.co/qZU7SCTaAz#Mainz05 pic.twitter.com/qcJLgvlo21 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) May 20, 2021

Hertha BSC

Die Hertha präsentierte gleich zwei wichtige Personalentscheidungen. Weltmeister Sami Khedira beendet seine Karriere. Dafür verlängerte man den Vertrag des umworbenen Matheus Cunha.

Ein ganz Großer verlässt die Fußballbühne. Auch wenn du nicht lange unser blau-weißes Trikot getragen hast: Danke für alles, @SamiKhedira! Schön, dass du uns in einer schwierigen Situation geholfen hast. 💙🤍#EinmalHerthanerImmerHerthaner #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/BNBJCw9htQ — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 19, 2021

Arminia Bielefeld

Heute wurde bekannt, dass Stefan Ortega von Joachim Löw als Nachrücker für die Nationalmannschaft bestimmt wurde. Ortega könnte demnach an der Europameisterschaft im Sommer teilnehmen, sollten Manuel Neuer, Bernd Leno oder Kevin Trapp ausfallen.

Werder Bremen

Bei Werder Bremen befindet man sich in Gespräche mit Kevin Behrens vom SV Sandhausen. Der Offensivspieler wird im Sommer ablösefrei zu haben sein, wenn sein Vertrag nach der Saison ausläuft.

1. FC Köln

Marco Höger bestätigte auf Instagram, dass er den 1. FC Köln nach fünf Jahren verlassen wird. Ein Karriereende ist aber noch nicht in Sicht. Laut dem ‚Express‘ sucht der Mittelfeldspieler einen neuen Verein.

FC Schalke 04

Zehn Spieler werden die Knappen nach der Saison verlassen. Mit Blick auf den Wiederaufbau eine notwendige Maßnahme. Unter anderem müssen sich Alessandro Schöpf, Steven Skrzybski, Skhodran Mustafi und Nabil Bentaleb einen neuen Arbeitgeber suchen.