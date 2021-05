Frankfurt holt Valencia-Juwel Blanco

Fabio Blanco wird künftig für Eintracht Frankfurt auf Torejagd gehen. Wie die Hessen verkünden, unterschreibt der 17-jährige Flügelstürmer einen bis 2023 datierten Vertrag inklusive Option auf Verlängerung. Da der Vertrag des jungen Spaniers beim FC Valencia ausläuft, wird keine Ablösesumme fällig.

Blanco ist spanischer U16-Nationalspieler und gilt in seiner Heimat als großes Talent. Im Werben um das Talent soll die Eintracht Medienberichten zufolge unter anderem den FC Bayern und Borussia Dortmund ausgestochen haben. Auf sein Profidebüt wartete der 17-Jährige in Valencia vergeblich. In Frankfurt wird dies über kurz oder lang erfolgen.

Ben Manga, Direktor Profifußball, erklärt: „Fabio Blanco Gómez war von einigen Topvereinen Europas stark umworben, doch letztendlich hat die gute Perspektive hier in Frankfurt den Ausschlag gegeben. Seine technischen Fertigkeiten sind außergewöhnlich, seine Art Fußball zu spielen und Situationen im Spiel zu antizipieren herausragend. Dennoch braucht auch ein junges Toptalent die Möglichkeit, sich zu entwickeln und zu entfalten. Diese Zeit bekommt Fabio bei uns.“

Blanco selbst freut sich auf die neue Aufgabe: „Die Gespräche mit Ben Manga haben meine Familie und mich sehr überzeugt, meinen nächsten Entwicklungsschritt in Frankfurt zu gehen. Die Eintracht hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und in der kommenden Saison sind aufgrund der Qualifikation für den internationalen Wettbewerb viele Spiele zu spielen. Ich möchte mich in Frankfurt weiterentwickeln und diese Schritte fernab meiner Heimat auch im persönlichen Bereich vollziehen.“