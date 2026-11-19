Vincent Kompany hat sich erstmals zu seinem Zusammenbruch infolge einer Hirnhautreizung geäußert. Der Trainer des FC Bayern sagte vor seinem Comeback gegen den 1. FC Köln am morgigen Freitag (20:30 Uhr): „Gegen Arsenal (2:2 am 21. Oktober, Anm. d. Red.) habe ich offen gesagt, was war, ich war ganz einfach krank und habe dann vielleicht nicht genügend auf meinen Körper gehört. Alles danach war eine Konsequenz daraus. Ich will es nicht kleinreden, es war schon ein Schock. Es war eine Folge daraus, dass ich weitergemacht habe und eigentlich eine Pause gebraucht hätte. Aber dann war es zu spät. Jetzt fühle ich mich gut, ich habe einen langen Prozess gemacht seitdem.“

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Kompany weiter: „Ich bin sehr dankbar für die Reaktion des Vereins und die der ganzen medizinischen Abteilung, die Tag und Nacht da war. Sie haben sich sehr stark um mich bemüht. Dann möchte ich meinem Staff danken, die haben weitergemacht und dafür gesorgt, dass wir aus diesem Widerstandsmoment Kraft holen können.“