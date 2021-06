Barça klopft bei López an

Der FC Barcelona könnte sich auf der Suche nach einer neuen Nummer zwei in Rom bedienen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, fragten die Katalanen bereits bei Pau López von der AS Rom an. Der Spanier wird in der italienischen Hauptstadt wohl zur kommenden Spielzeit von Rui Patrício als Stammtorhüter abgelöst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Schlussmann, der in der abgelaufenen Saison auf 34 Pflichtspiele für die Römer kommt, steht auch noch bei weiteren Klubs auf dem Einkaufszettel. Dem Bericht zufolge sind sowohl der FC Valencia als auch der FC Granada an einem Leihgeschäft interessiert, während OGC Nizza und Olympique Marseille den 26-Jährigen gerne festverpflichten möchten. Sein Vertrag in Rom läuft noch bis 2024.