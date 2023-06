Glasner-Erbe: Toppmöller übernimmt bei der Eintracht

Dino Toppmöller bleibt nach seinem Abschied vom FC Bayern in der Bundesliga. Der ehemalige Co von Julian Nagelsmann wird neuer Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt. Toppmöller unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Die SGE überweist dem Vernehmen nach eine Ablöse zwischen 250.000 und 500.000 Euro nach München, wo Toppmöller nach seiner Beurlaubung noch einen gültigen Kontrakt besaß.

„Die Entwicklung von Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren war beeindruckend. Aufgrund meiner Vergangenheit hatte ich immer ein besonderes Verhältnis zur Eintracht, habe den Weg des Klubs konstant verfolgt. Umso mehr freue ich mich nun, wieder Teil der Eintracht sein zu dürfen und möchte mit meinem Trainerteam, der Mannschaft und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Klub die positive Entwicklung vorantreiben“, erklärt Toppmöller.

Sportchef Markus Krösche freut sich über den geglückten Deal: „Wir sind froh, ihn mit seiner Expertise, seinem tiefgreifenden Fußballverständnis und seiner hohen zwischenmenschlichen Kompetenz für uns gewonnen zu haben.“

Glasner-Erbe

Nach Stationen bei F91 Düdelingen in Luxemburg und Royal Excelsior Virton in Belgien ist es die dritte Aufgabe als hauptverantwortlicher Übungsleiter. Toppmöller folgt am Main auf Oliver Glasner, der den Verein ein Jahr vor Vertragsende verlässt.

Die Trennung vom 48-jährigen Österreicher kommunizierte die SGE schon vor Wochen. Ein Angebot zur Verlängerung ließ Glasner lange unbeantwortet, sorgte mit dünnhäutigen Auftritten für Unstimmigkeiten und hatte vor allem zu Sportvorstand Markus Krösche kein gutes Verhältnis mehr.

