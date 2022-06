Eintracht: Paciência in die Serie A?

Gonçalo Paciências Zukunft könnte in der italienischen Serie A liegen. Gianluca Di Marzio zufolge ist Aufsteiger US Cremonese an den Diensten des 27-jährigen Stürmers interessiert, die ersten Gespräche sollen bereits stattgefunden haben.

Interessenten gebe es auch in der Bundesliga. Bei Eintracht Frankfurt hat Paciência keine Perspektive mehr und darf den Verein bei einem passenden Angebot verlassen. Vertraglich gebunden ist der Portugiese nur noch bis Sommer 2023.