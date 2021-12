Bundesliga-Flirt Kolo Muani bestätigt Abschied

Randal Kolo Muani wird ab der kommenden Spielzeit nicht mehr für den FC Nantes auflaufen. „Ja, es ist meine letzte Saison in Nantes. Konkret habe ich mich noch nicht entschieden. Ich versuche, die Saison in Ruhe zu Ende zu spielen. Und dann werde ich versuchen, später darüber nachzudenken. Im Moment werde ich auf dem Platz alles geben“, sagte der 23-Jährige, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, nach dem gestrigen 3:2-Heimsieg gegen den RC Lens bei ‚Amazon Prime‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Monaten wurde die Entwicklung des französischen Torjägern von mehreren deutschen Vereinen verfolgt, unter anderem von Eintracht Frankfurt oder Borussia Mönchengladbach. Kolo Muani erzielte in der laufenden Saison in 16 Einsätzen insgesamt vier Treffer für Nantes und verbuchte drei Vorlagen.