FCA: Reuter über geplatzten Richter-Deal

Stefan Reuter erklärt, warum er sich in der abgelaufenen Transferperiode gegen einen Verkauf von Marco Richter (22) entschieden hat. Wie der Manager des FC Augsburg im ‚kicker‘ erklärt, hat es „kein Angebot, das wir hätten annehmen wollen“ gegeben. Der 1. FC Köln wurde in der Schlussphase des Transfermarkts mit Richter in Verbindung gebracht.

Berichte, nach denen die Geißböcke acht Millionen Euro für den deutschen U21-Nationalspieler geboten haben, dementiert Reuter: „Der kolportierte Betrag wurde bei uns vom Verein nicht platziert.“ In der laufenden Saison ist Richter seit seinem geplatzten Wechsel noch nicht zum Einsatz gekommen.