Reiniers seltsame Andeutungen in Richtung BVB

Offensivspieler Reinier blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit bei Borussia Dortmund zurück. „Es war eine Erfahrung, die mich weitergebracht hat. Ich habe mit großartigen Fußballern zusammengespielt und hart gearbeitet. Aber ich werde auch ehrlich sein: Ich will nicht mehr über diese Zeit sprechen. Es sind Dinge in diesem Verein passiert, die nur ich und meine Familie wissen“, so der Brasilianer im Gespräch mit der ‚as‘.

Mittlerweile steht Reinier als Leihspieler für den italienischen Erstligisten Frosinone Calcio auf dem Rasen. Im Laufe der Saison hat sich der 21-Jährige einen Stammplatz erarbeitet. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2026, Reinier sagt über die Königlichen: „Ich war drei Jahre weg, aber ich habe Real Madrid immer noch im Kopf. Es ist und bleibt mein Traum. Ich denke, dass meine Chance kommen wird, wenn ich gut arbeite. Jetzt konzentriere ich mich voll auf Frosinone.“

Nach sechs Spielen stehen zwei Tore und zwei Assists für den Techniker zu Buche. In Dortmund waren es nach 39 Pflichtspielen lediglich zwei Torbeteiligungen. Die Entwicklungskurve geht also aus Reiniers Sicht endlich nach oben. Was man derweil beim BVB von den nebulösen Andeutungen des Ex-Spielers hält, bleibt ein weiteres Geheimnis.