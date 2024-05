Freiburg: Macht Doan den Abflug?

Bei Ritsu Doan könnte im Sommer eine Veränderung bevorstehen. Dass der Japaner auch in der kommenden Saison für den SC Freiburg aufläuft, ist laut ‚Bild‘ alles andere als in Stein gemeißelt. Bisher sei ein Abgang noch „nicht so konkret“, aber „durchaus möglich“, berichtet die Boulevardzeitung. Am 25-Jährigen zeigten in den vergangenen Monaten dem Vernehmen nach Klubs aus Italien Interesse.

Grund dafür sei Doans Wille, weiterhin international zu spielen. Die Freiburger verpassten die Qualifikation für einen der drei Europapokale aber knapp. In Christian Streichs Abschiedssaison belegten die Breisgauer lediglich Rang zehn und landeten nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen.