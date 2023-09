S04-Trainer Reis über Fährmann: „Zum Handeln gezwungen“

Thomas Reis hat sich zur Nichtberücksichtigung von Torwart-Veteran für das Zweitligaspiel beim SV Wehen Wiesbaden (13:00 Uhr) geäußert. Vor dem Anpfiff sagte der Trainer von Schalke 04 bei ‚Sky‘: „Es ist keine Suspendierung, sondern ich habe mich entschieden, die Jungs mitzunehmen, bei denen der Fokus auf das heutige Spiel liegt. Das ist eine Entscheidung für ein Spiel und danach schauen wir weiter.“

Hintergrund: Fährmann-Berater Stefan Backs hatte Reis in der ‚Sport Bild‘ scharf für seine Entscheidung kritisiert, Fährmann auf die Bank zu setzen. Der Coach meint nun: „Klar ist auch: Durch alles was in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, wird man ja automatisch zum Handeln gezwungen. Dann muss man eine Entscheidung treffen. Ich habe mir bewusst lange Zeit gelassen mit einer Entscheidung.“