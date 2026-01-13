Faes-Deal fix
Was FT heute Nachmittag exklusiv berichtete, ist nun offiziell: Wout Faes läuft künftig für die AS Monaco auf. Die Monegassen teilen die Verpflichtung des 27-jährigen Innenverteidigers, der auf Leihbasis von Leicester City kommt, offiziell mit. Zudem ist im Deal eine Kaufoption enthalten.
AS Monaco 🇲🇨 @AS_Monaco – 19:03
𝙒𝙤𝙪𝙩 𝙁𝙖𝙚𝙨 𝙚𝙨𝙩 𝙍𝙤𝙪𝙜𝙚 𝙚𝙩 𝘽𝙡𝙖𝙣𝙘Bei X ansehen
L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Wout Faes. Le défenseur central international belge de 27 ans est prêté par le Leicester City Football Club jusqu’en fin de saison, avec option d’achat.
L’AS Monaco lui souhaite le meilleur avec les Rouge & Blanc.
𝗗𝗮𝗴𝗵𝗲 𝗪𝗼𝘂𝘁 !
