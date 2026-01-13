Faes-Deal fix

Was FT heute Nachmittag exklusiv berichtete, ist nun offiziell: Wout Faes läuft künftig für die AS Monaco auf. Die Monegassen teilen die Verpflichtung des 27-jährigen Innenverteidigers, der auf Leihbasis von Leicester City kommt, offiziell mit. Zudem ist im Deal eine Kaufoption enthalten.

