Nach Bobic-Beben: Hertha hat vier Neuzugänge im Visier

In den vergangenen Wochen wurde Fredi Bobic nicht müde zu betonen, dass bei Hertha BSC kein Geld für Neuzugänge übrig sei. Jetzt ist der 51-jährige Geschäftsführer Geschichte bei den Berlinern, Benjamin Weber und Andreas Neuendorf sind am heutigen Sonntag seine Nachfolge angetreten. Und plötzlich hat die Hertha doch noch Geld zusammengekratzt.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht dem neuen Führungsduo ein Budget von fünf Millionen Euro zur Verfügung. Zwei Tage bleiben, um die Alte Dame für den Abstiegskampf zu rüsten. Der Tageszeitung zufolge sollen bis zu vier Neuzugänge ihren Weg in die Bundeshauptstadt finden. Die Namen der Kandidaten liefert die ‚Bild‘ gleich mit.

Hertha BSC: Duo ersetzt Bobic

Quartett soll kommen

Gauthier Hein (26) von AJ Auxerre wurde bereits gehandelt und sei tatsächlich ein Thema für die rechte Außenbahn. Ebenfalls für die Offensive sollen Maximilian Philipp (28), der in Berlin geboren und zurzeit beim VfL Wolfsburg aktiv ist, sowie Selim Amallah (26) von Standard Lüttich kommen. Der Marokkaner machte sich bei der WM in Katar einen Namen und stand in allen Spielen seines Teams auf dem Platz.

Als Verstärkung für die Defensive sei Jannik Vestergaard von Leicester City ein Kandidat. Der 30-Jährige war bereits in der Bundesliga für die TSG Hoffenheim, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach aktiv, spielt bei den Foxes aber nur noch eine untergeordnete Rolle. Bei der Hertha würde er wohl auf deutlich mehr Spielpraxis kommen.