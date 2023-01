Hertha: Aufstiegsheld für den Abstiegskampf?

Hertha BSC arbeitet offenbar an der Verpflichtung von Gauthier Hein. Wie die regionale Tageszeitung ‚L’Yonne Républicaine‘ berichtet, führt der Bundesligist aktuell Gespräche mit dem 1,70 Meter großen Offensiv-Allrounder von AJ Auxerre.

In der vergangenen Saison war Hein mit 18 Scorerpunkten maßgeblich am Aufstieg seines Klubs in die Ligue 1 beteiligt und verlängerte anschließend seinen Vertrag bis 2025. In der laufenden Saison läuft es bedeutend schlechter für Auxerre (Tabellenvorletzter) und Hein (ein Tor).

Das hindert die Hertha aber nicht daran, an den 26-Jährigen heranzutreten. Nicht zuletzt aufgrund der Knieverletzung von Chidera Ejuke (25) sucht Sportchef Fredi Bobic noch nach frischem Personal für den Abstiegskampf.