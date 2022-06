Multimillionen-Deal: Barça verkauft TV-Rechte

Der FC Barcelona benötigt dringend frisches Geld, um den immens hohen Schuldenberg zu tilgen und seine Transferpläne für die kommende Saison zu realisieren. Abhilfe könnte dabei der am heutigen Donnerstag offiziell verkündete TV-Deal mit der Investment-Firma Sixth Street schaffen. Der Verkauf von zehn Prozent der Fernsehrechte spült Barça 207,5 Millionen Euro in die Kasse. Der Vertrag mit dem globalen Unternehmen wird demzufolge 25 Jahre bis 2047 andauern.

„Wir aktivieren die wirtschaftlichen Hebel und setzen unsere geduldige, nachhaltige und effiziente Strategie um, um die finanzielle Basis des Vereins zu stärken“, kommentiert Klubpräsident Joan Laporta den hochdotierten Vertragsabschluss. Ob die Finanzspritze Barcelonas Handlungsfähigkeit am Transfermarkt beeinflusst, bleibt abzuwarten. Barça blitzte zuletzt mit einer 40 Millionen Euro schweren Offerte für Robert Lewandowski beim FC Bayern München ab.

