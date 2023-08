Kane dreht Ehrenrunde nach Viererpack | Spurs-Coach stichelt gegen Bayern

In seinem womöglich letzten Heimspiel für Tottenham Hotspur hat Harry Kane nochmal so richtig aufgetrumpft. Beim 5:1-Sieg im Benefizspiel gegen Shakhtar Donetsk am Sonntag erzielte der Superstar die ersten vier Tore, ehe er unter stehenden Ovationen in der 80. Minute ausgewechselt wurde.

Kanes Auftritt wurde mit Spannung erwartet, bietet doch der FC Bayern um die 100 Millionen Euro Ablöse für den 30-jährigen Mittelstürmer. Umso bemerkenswerter daher: Nach Spielschluss machte sich Kane alleine nochmal auf den Weg zu den Fans – das sah schon nach Abschied aus.

Längst ist klar, dass Kane ein Jahr vor Vertragsende zu den Bayern wechseln will. Dass eine Einigung mit Tottenham unmittelbar bevorsteht, widerspricht die Tatsache, dass Kane nochmal eingesetzt wurde. Tottenhams nächstes Testspiel findet am Dienstag (20 Uhr) beim FC Barcelona statt.

Spitze gegen Bayern

Geht es nach Ange Postecoglou ist Kane dann wieder mit dabei. Am Rande der heutigen Partie sagte der neue Spurs-Trainer: „Man konnte heute sehen, dass Harry Kane bei uns involviert ist. Und das wird auch weiter so sein, sofern sich nichts ändert.“ Zur angeblichen Deadline der Bayern sagte Postecoglou: „Wir wissen, dass es eine Frist gibt: Das Ende des Transferfensters.“ Also am 1. September.

Anschließend gab es noch eine kleine Spitze in Richtung München. „Ich rede nie über Spieler, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen. Ich bin nicht bei Bayern. Sie könnten machen, was sie wollen.” Mehrere Bayern-Bosse hatten sich in den vergangenen Wochen bereits öffentlich über einen möglichen Kane-Wechsel geäußert.