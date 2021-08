Real-Offerte: PSG unter Druck bei Mbappé

Die Verantwortlichen von Paris St. Germain würden in finanzieller Hinsicht alles in ihrer Macht stehende tun, um Kylian Mbappé doch noch von einer Zukunft im Prinzenpark zu überzeugen. Die Zeitung ‚Le Parisien‘ betont aber erneut, dass eine Verlängerung für den 22-jährigen Angreifer nicht infrage kommt. Und so muss zeitnah die Frage beantwortet werden: Jetzt verkaufen oder in einem Jahr ablösefrei ziehen lassen?

Mbappés Wunschziel heißt dem Vernehmen nach Real Madrid. Und in der spanischen Hauptstadt ist man sich der Favoritenrolle bewusst. Wie ‚Sky‘ berichtet, wollen die Königlichen nun sogar schon in diesem Sommer einen Abwerbeversuch wagen. Trotz der finanziellen Sorgen bereite man eine Offerte für den französischen Weltmeister vor.

Zuletzt war zu hören, dass diese rund 150 Millionen Euro betragen könnte. Eine Summe, bei der PSG schwach werden könnte. Ansonsten hätte Real aber auch nichts gegen einen ablösefreien Transfer in einem Jahr einzuwenden. Die Entscheidung liegt in Händen der PSG-Bosse und ist keine leichte.