Longoni folgt auf Marin
Alessandro Longoni (18) nimmt den Kaderplatz von Renato Marin (19) ein, der die kommende Spielzeit beim portugiesischen Erstligisten CD Nacional verbringt. Paris St. Germain stattet den italienischen Schlussmann mit einem Vertrag bis 2031 aus. Longoni kommt ablösefrei vom AC Mailand.
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Alessandro Longoni s'engage avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2031 ❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2026
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien de but italien Alessandro Longoni. Âgé de 18 ans, le natif de Côme s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. Il portera le numéro 16. 🧤 pic.twitter.com/1WOWEodog0
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