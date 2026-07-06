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Longoni folgt auf Marin

Alessandro Longoni (18) nimmt den Kaderplatz von Renato Marin (19) ein, der die kommende Spielzeit beim portugiesischen Erstligisten CD Nacional verbringt. Paris St. Germain stattet den italienischen Schlussmann mit einem Vertrag bis 2031 aus. Longoni kommt ablösefrei vom AC Mailand.

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