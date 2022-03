Junuzovic spricht über Werder-Comeback

Zlatko Junuzovic will nicht ausschließen, noch einmal die Schuhe für den SV Werder Bremen zu schnüren. Von der ‚Bild‘ konkret gefragt nach einem möglichen Comeback, sagt der Österreicher: „Es ist alles möglich, auch wenn es derzeit noch nichts Konkretes gibt. Ich werde gemeinsam mit meiner Familie besprechen, was das Beste für uns und unsere zwei Kinder ist. Ausschließen werde ich nichts. Ich lasse mir Zeit und wir werden sehen, was am Ende passiert.“

2018 hatte Junuzovic nach sieben Jahren Bremen verlassen und sich RB Salzburg angeschlossen. Dort läuft der Vertrag des 34-jährigen Mittelfeldspielers im Sommer aus. An seine Werder-Zeit denkt er gerne zurück: „So lange ist es noch nicht her, dass ich in Bremen gespielt habe. Es steckt auf jeden Fall noch einiges an Werder in mir. Ich hatte einfach eine sehr prägende Zeit. Auch mein Abschied war im Endeffekt super. Der Rückhalt vom Klub und den Fans war damals großartig für mich.“