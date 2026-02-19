Menü Suche
Werders Plan mit Stark

von Daniel del Federico
Niklas Stark spielt einen starken Pass @Maxppp

Der SV Werder Bremen muss in dieser Saison behutsam mit Niklas Stark umgehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, werden die Werderaner aufgrund der hartnäckigen Hüftprobleme des 30-Jährigen zu einer strikten Belastungssteuerung gezwungen. Der Innenverteidiger wird unter der Woche immer wieder aus dem Training genommen, um die lädierte Hüfte zu schonen.

Stark stand in der laufenden Bundesligaspielzeit erst in acht Partien auf dem Platz und feierte am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern München (0:3) sein bereits drittes Verletzungscomeback der Saison. Der Rechtsfuß spielte zwar nur die erste Hälfte, zeigte sich dennoch in guter Verfassung. „Er ist gut aus der Partie herausgekommen. Es sagt genug über seinen Wert aus, wenn er nach so langer Pause direkt startet“, lobte Sportdirektor Peter Niemeyer. Aufgrund der Verletzung von Innenverteidiger Karim Coulibaly (18) hoffen die Bremer nun, dass der zweifache deutsche Nationalspieler dauerhaft fit bleibt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
