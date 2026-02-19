Barças komplizierte Gespräche mit Casadó

Der FC Barcelona möchte Marc Casadó langfristig an den Klub binden. Nach Informationen von ‚Diario Sport‘ planen die Blaugrana, den Kontrakt des 22-Jährigen noch vor Saisonende vorzeitig auszudehnen. Das aktuelle Arbeitspapier des Mittelfeldspielers läuft noch bis 2028.

Die Vertragsverhandlungen befinden sich jedoch noch in den Kinderschuhen. Weder konkrete finanzielle Details noch eine genaue Laufzeit wurden bisher fixiert. Die Gespräche sollen in den kommenden Wochen intensiviert werden. Dennoch ist ein Umdenken beim Mittelfeldspieler nicht ausgeschlossen, sollte er nicht die gewünschte Spielzeit erhalten. Schließlich mangelt es dem Rechtsfuß nicht an Interessenten: Mehrere Vereine aus der Premier League sowie Atlético Madrid haben in der Vergangenheit bereits beim zweifachen spanischen Nationalspieler angefragt.