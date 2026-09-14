Barça: Balde auf dem Sprung?

Alejandro Balde (22) könnte es im Winter in die Premier League ziehen. Nach Informationen der ‚Sport‘ bekundet der FC Liverpool konkretes Interesse an dem Linksverteidiger, der seinen Stammplatz unter Hansi Flick sukzessive verloren hat.

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Hinter Youngster Xavi Espart (19) und Routinier João Cancelo (32) ist Balde nur noch die Nummer drei auf seiner Position. Vertraglich ist der schnelle Linksfuß, der aus der Barça-Jugend stammt, noch bis 2028 gebunden.