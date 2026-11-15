Titz vor schnellem Trainer-Comeback?

Als Trainer stand Christian Titz ausschließlich in Deutschland unter Vertrag. Der Karriereweg war dabei keineswegs gradlinig. Nach dem Bundesliga-Engagement beim Hamburger SV ging es in die Regionalliga zu Rot-Weiss Essen. Danach mit dem FC Magedeburg über die dritte in die zweite Liga und schließlich nach Hannover.

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Nun könnte der Umzug nach Schottland anstehen. Wie das englische ‚Sky Sports‘ berichtet, gilt der 55-Jährige beim FC Aberdeen als Wunschkandidat. Der Klub will dem Bericht zufolge noch vor Ende der Länderspielpause einen neuen Trainer vorstellen, nachdem vor rund einer Woche Stephen Robinson vor die Tür gesetzt wurde. Zu den weiteren Kandidaten sollen Nicky Haye und Steve Clarke gehören.

Update (19:17 Uhr): Aus dem Engagement in Aberdeen wird für Titz doch nichts. Der kriselnde Erstligist hat den gebürtigen Schweizer Mario Frick als neuen Cheftrainer vorgestellt.

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Auf der Insel würde Titz auf einen alten Bekannten treffen: Seit Ende 2025 ist Lutz Pfannenstiel als Sportdirektor in Aberdeen tätig. Zudem würde der gebürtige Mannheimer beim schottischen Klub in große Fußstapfen treten. Trainer-Legende Alex Ferguson führte Aberdeen zu drei Meisterschaften (1980, 1984 und 1985) sowie 1983 zum Gewinn des Europapokals der Pokalsieger.