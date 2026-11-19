2. Bundesliga
Hannover bindet DFB-Juwel
1 min.
@Maxppp
Hannover 96 hat Mittelfeldtalent Jasper Reinhold langfristig gebunden. Wie der Klub offiziell mitteilt, ist durch eine leistungs- und einsatzbezogene Klausel aus seinem bisherigen Fördervertrag ein bis 2030 laufender Profivertrag geworden.
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Hannover 96 @Hannover96 – 10:25
Durch eine leistungs- und einsatzbezogene Klausel ist aus Jasper Reinholds bisherigem Fördervertrag ein bis 2030 laufender Profivertrag geworden. Für 96TV nimmt uns "Jappi" mit an die Orte, die seinen Weg geprägt haben. ⤵️Bei X ansehen
#H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚
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Der 18-Jährige feierte am 20. September sein Zweitliga-Debüt beim 2:1-Heimsieg gegen den VfL Bochum, als er in der 78. Minute eingewechselt wurde. Zuletzt war Reinhold mit der deutschen U19-Nationalmannschaft unterwegs und erzielte beim 2:3 gegen Portugal ein Tor.
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