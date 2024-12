Klose öffnet die Tür für Kramer

Miroslav Klose hat sich zu einem möglichen Engagement von Christoph Kramer beim 1. FC Nürnberg geäußert. „Ich persönlich habe es nicht gelesen, er hat mich auch nicht kontaktiert. Wenn er unsere Fitnesstests besteht, kann er sich gerne bewerben“, kommentierte der Nürnberger Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag (13:30 Uhr) die jüngsten Aussagen des Mittelfeldspielers. Kramer hatte zuvor in einem Podcast geklagt, dass nach seinem Aus bei Borussia Mönchengladbach im vergangenen Sommer kaum Vereine bei ihm angeklopft haben.

Klose und Kramer gewannen 2014 gemeinsam den Weltmeistertitel mit der deutschen Nationalmannschaft. Während Miroslav Klose seine Karriere bereits 2016 beendete und seitdem an seiner Trainerlaufbahn arbeitet, sträubt sich Kramer noch, seine Schuhe an den Nagel zu hängen. Zuletzt nahm er mit Deutschland an der deutschen Kleinfeldweltmeisterschaft im Oman teil.