S04 & Co.: Sechs Interessenten für Milik

Arkadiusz Milik ist heiß begehrt. Nachdem der Mittelstürmer von der SSC Neapel zuletzt bereits mit Schalke 04, dem AC Mailand, Atlético Madrid und dem FC Sevila in Verbindung gebracht wurde, gibt es nun offenbar auch Interesse aus England.

Laut ‚Estadio Deportivo‘ haben Tottenham Hotspur und der FC Everton die Situation des 26-jährigen Polen genau im Blick. Miliks Vertrag in Neapel läuft 2021 aus – gut möglich also, dass der ehemalige Leverkusener im Sommer auf den Markt kommt. In der derzeit unterbrochenen Saison erzielte Milik zwölf Tore in 22 Pflichtspielen.