Augsburg: Einigung mit Tietz

Phillip Tietz und der FC Augsburg sind sich über eine langfristige Zusammenarbeit einig. Der ‚Sport Bild‘ zufolge winkt dem Stürmer bei den Fuggerstädtern ein Arbeitspapier bis „voraussichtlich“ 2027. Noch müssen jedoch Darmstadt 98 und der FCA eine Einigung erzielen.

Entsprechende Gespräche laufen laut dem Fachmagazin seit mehreren Tagen. Im Raum steht eine Ablöse von drei Millionen Euro. An Darmstadt ist der 25-Jährige noch bis 2024 gebunden. In 72 Einsätzen für die Lilien war Tietz an 43 Treffern direkt beteiligt (29 Tore, 14 Vorlagen).

