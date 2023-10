Remis gegen Mexiko | DFB-Stars verpassen Top-Noten

Die auf zwei Positionen veränderte Elf von Julian Nagelsmann sah sich zu Beginn stürmischen und vor allem aggressiven Mexikanern gegenüber. Nicht selten bereitete das hohe Anlaufen Antonio Rüdiger und Co. einige Probleme im Spielaufbau. Doch nach rund zehn Minuten schwamm sich das deutsche Team sichtbar frei. Die Führung durch Rüdiger nach einer Standardsituation war zwar nicht zwangsläufig, aber auch nicht unverdient.

Anschließend hatte man eigentlich den Eindruck, dass Deutschland das Spiel noch besser in den Griff bekommt, aber eine Unachtsamkeit in der Defensive brachte die Mexikaner wieder in die Spur. So ging es mit einem letztlich durchaus gerechten Remis in die Pause.

Zu Beginn von Halbzeit zwei überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst gingen die Mittelamerikaner in Führung, doch die DFB-Elf schüttelte sich nur kurz und glich durch den eingewechselten Niclas Füllkrug postwendend aus.

Im Anschluss flachte die Partie allerdings deutlich ab. Deutschland hatte mehr Ballbesitz und gelangte angetrieben durch den emsigen Jamal Musiala immer mal wieder in die gefährlichen Zonen. Große Torchancen sprangen ebenso wie auf der anderen Seite aber selten heraus. Wirklich erwähnenswert blieb so nur noch das Debüt von Kevin Behrens, der mit 32 Jahren erstmals die Länderspielbühne betrat, allerdings in seinen wenigen Minuten Einsatzzeit keine Wirkung mehr entfalten konnte.

Torfolge

0:1 Rüdiger (25.): Nach einer Sané-Ecke verlängert Gosens am kurzen Pfosten. Im Anschluss daran steht Rüdiger an der Fünfer-Kante völlig blank und braucht nur noch einzunicken.

1:1 Antuna (37.): Ganz bitter: Vorne wird Müller ein Treffer wegen knapper Abseitsposition aberkannt, hinten klingelt es durch Antuna. Vorausgegangen ein langer Ball, den Rüdiger nur unzureichend klären kann. Anschließend bekommt Süle eine Hereingabe von Lozano durch die Beine, innen steht Antuna blank und trifft aus fünf Metern.

2:1 Sanchez (47.): Deutschland sehr sorglos in der Defensive. Von der rechten Seite flankt Antuna, innen kommt Süle viel zu spät gegen den rund 30 Zentimeter kleineren Sanchez, der per Kopf ins lange Eck trifft.

2:2 Füllkrug (51.): Klasse Kombination der deutschen Mannschaft, an deren Ende Sané über rechts durch ist und nach innen flankt. Wirtz‘ Kopfball ist womöglich schon hinter der Linie, doch weil Füllkrug erfolgreich abstaubt, muss darüber nicht diskutiert werden.

Die Noten für den DFB

Eingewechselt:

46‘ Niclas Füllkrug (2,5) für Thomas Müller

46‘ Leon Goretzka (3,5) für Pascal Groß

59‘ Malick Thiauw (2,5) für Niklas Süle

65‘ Jonas Hofmann (3) für Florian Wirtz

87‘ Kevin Behrens (-) für Jamal Musiala