BVB: Moskau schickt Schürrle zurück

André Schürrle wird zu Borussia Dortmund zurückkehren – zumindest vorerst. Leihklub Spartak Moskau bestätigt gegenüber der ‚Bild‘, dass man die sieben Millionen Euro hohe Kaufoption nicht aktivieren wird.

Moskaus Sportdirektor Thomas Zorn sagt: „Es ist korrekt. Wir sind mit André einvernehmlich übereingekommen, die vertraglich vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen. Aber André ist ein herausragender Fußballer, der unser junges Team mit seiner Erfahrung bereichert hat.“

Offene Zukunft

Nach einem Knöchelbruch im Februar hält sich der Weltmeister von 2014 derzeit in Deutschland fit. Eine Rückkehr nach Russland, dort ist die Saison wegen der Coronakrise bis zum 30. Mai unterbrochen, soll es laut ‚Bild‘ nicht mehr geben.

In seinen ersten fünf Pflichtspielen markierte Schürrle sechs Scorerpunkte (zwei Tore, vier Assists), konnte anschließend aber nicht mehr an diese Leistungen anknüpfen. Beim BVB besitzt der 29-Jährige einen Vertrag bis 2021. Doch schon jetzt ist klar, dass man in Dortmund ohne Schürrle plant.